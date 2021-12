Izmene na linijama javnog prevoza tokom predstojećih praznika

Danas pre 2 sata | Danas Online

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je danas da će tokom predstojećih praznika doći do izmena na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza.

U periodu od 1. do 3. januara, kao i 7. januara važiće nedeljni red vožnje. Od utorka 4. do 6. januara važiće red vožnje za radni dan, navodi se u saopštenju, prenosi BeoInfo. U petak, 31. decembra na svim linijama javnog gradskog prevoza važiće red vožnje za radni dan. U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počeće sa radom u 22 časa, dok će se dnevni i noćni prevoz preklapati od 22 do 23 sata. U subotu, 1. januara važiće red vožnje za nedelju, uz režim koji će