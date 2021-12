Broj zaraženih u svetu porastao za 11 odsto prošle nedelje

Politika pre 1 sat

BERLIN – Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je broj zaraženih kovidom-19 u svetu porastao za 11 odsto prošle nedelje u odnosu na prethodnu, najviše u Americi.

SZO je saopštila da je broj novoprijavljenih smrtnih slučajeva širom sveta prošle nedelje manji za četiri odsto, odnosno 44.680. U nedeljnom epidemiološkom izveštaju, koji je objavila kasno sinoć, SZO je navela da je od 20. do 26. decembra zabeleženo skoro 4,99 miliona novih infekcija širom sveta. Polovina novih slučajeva 2,84 miliona registrovana je u Evropi. Iako je to samo tri odsto više u odnosu na prethodnu nedelju, to je najveća stopa zaraze od svih regiona,