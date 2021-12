Patrijarh porfirije: Jasenovac je najveće svetilište u srpskom narodu

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Foto: Novosti Patrijarh srpski je rekao da je bio tužan one večeri kad su na ulicama Srbije izbile blokade i kada je došlo do incidenata i nasilja. - Nisam bio ni povređen niti ljut reakcijom, ali moram da kažem da je ista vrsta reakcije došla i sa leve i sa desne strane, i iz onih krugova koji sebe smatraju da su opozicija ali i iz nekih krajnjih, isključivih krugova koji smatraju da podržavaju vlast, ali to je ipak jedan manji krug ljudi jer sam iste večeri dobio