Upucan mladić u Beogradu: Sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar

Milutin Labudović Dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, ali sa lako povređenim učesnicima, kojima su povrede sanirane na licu mesta, a nekoliko osoba koje su imale trovanje alkoholom, vožene su na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, dežurale su 22 ekipe, plus jedna pedijatrijska, koje su obavile ukupno 82 intervencije, od kojih je 12 bilo na javnim mestima. Protekle noći bila su svega četiri interklinička transporta kovid pacijenata u kovid bolnicu u Batajnici, plus tri novozaražena koja su prevezena do Infektivne klinike KCS. Kao i prethodnih noći u velikom broju su se javljali hronični pacijenti sa psihijatrijskim poremećajima, hipertenzičari i