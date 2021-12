Danas oblačno sa kišom, do 7 stepeni

Vesti online pre 5 sati | Vesti online

U Srbiji će danas biti oblačno s kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Po podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima zemlje doći će do prestanka padavina. Vetar slab promenljiv, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pre podne umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 3 C, najviša dnevna od 4 do 7 C. U Beogradu će biti oblačno s kišom, a uveče se očekuje prestanak padavina. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko 3 C, najviša oko 5 C. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u