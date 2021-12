RHMZ: Biće natprosečno

B92 pre 57 minuta | Tanjug

U Srbiji ujutru mestimično magla, u toku dana pretežno oblačno, u većini mesta suvo, ujutro na jugu, a posle podne na severu ponegde kratkotrajna slaba kiša.

Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od jedan do četir, najviša od 6 do 10 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu ujutro magla. U toku dana pretežno oblačno i suvo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura četiri, najviša osam stepeni. Izgledi vremena za sedam dana, do 6. januara: U petak pretežno oblačno, ujutro na severu ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Posle podne na severozapadu, a