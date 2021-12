Mladi će se za 100 evra prijavljivati putem portala Uprave za trezor

Danas pre 1 sat | Danas Online

Prijava za pomoć mladima od 100 evra biće moguća od 15. do 30. januara na isti način kao što su se građani prijavljivali za predhodne vrste pomoći države, dakle preko portala Uprave za trezor, naveo je danas ministar finasija Siniša Mali.

On je na Instagram profilu istakao da ova nova vrsta pomoći mladima pokazuje koliko nam je jaka država, i koliko su nam stabilne javne finasije. „Mi pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su penzioneri koji će dobiti 20.000 dinara 10. februara. Takođe, odlučeno je da se donese i nova mera pomoći mladima, onima pred kojima je budućnost i to predstavlja još jednu potvrdu odgovorne politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nova mera pomoći mladima od