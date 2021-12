Pokušao da izbode ženu, ona mu otela nož, on je davio

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

LESKOVAC: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, brzom akcijom, uhapsili su D. P. (1949) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je juče u svojoj kući nožem pokušao da u stomak ubode pedesetšestogodišnju ženu, a kada mu je ona otela nož i bacila ga, rukama ju je stezao za vrat. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.