Novogodišnja noć topla i bez kiše: Sutra i do 15 a u noći dočeka do 9 stepeni!

Kurir pre 4 sati

BEOGRAD - U Srbiji će sutra tokom dana biti osetno toplije vreme, u novogodišnjoj noći će biti suvo, sa temperaturom od dva do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru i pre podne biće pretežno oblačno, a posle podne će uslediti razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće od jedan do pet stepeni, najviša dnevna od devet na jugoistoku do 17 na zapadu. U Beogradu će sutra biti osetno toplije vreme, uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura biće oko pet, najviša dnevna oko 15 stepeni. U novogodišnjoj noći će biti suvo, sa temperaturom od sedam do devet stepeni. U Srbiji će u subotu ujutru biti