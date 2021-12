Potresna fotografija ubijene Anastasije iz Sombora: Htela je da pošalje jaku poruku, ali nije imao ko da čuje (foto)

Kurir pre 1 sat

Anastasija Goranović (19), koju je u porodičnoj kući u Somboru ubio otac, pre par meseci je objavila snažnu poruku protiv nasilja na svom Instagram profilu koju po svemu sudeći, nije imao ko da čuje.

Zdravko G. je krvavi pir počeo tako što je zaklao suprugu Miru, potom je zapalio kuću, a u tom požaru su stradale Anastasija i Anabela. Na kraju je presudio i sebi obesivši se o gredu. Masakr je preživeo sin, koji je i prijavio zločin. View this post on Instagram A post shared by Anastasija Goranovic (@creativesideofme) Njegova starija ćerka Anastasija bavila se šminkanjem, o čemu svedoče brojne fotografije sa modelima na njenom Instagramu. Među njima nalazi se i