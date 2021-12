Janša: Srbiji i Ukrajini treba perspektiva članstva u EU

Politika pre 1 sat

LjUBLjANA - Ukrajina i Srbija imaju evropsku perspektivu jer su u Evropi i tu će uvek ostati, ali one žele perspektivu članstva u EU, a to je bilo teško napisati u dokumentima i za to se trebalo izboriti, izjavio je premijer Slovenije Janez Janša. "Posebno ima mnogo oportunizma kada se radi o zapadnom Balkanu", rekao je Janša, čija zemlja završava predsedavanje EU. Otkrio je i šta mu je rekao jedan od evropskih lidera. "Neću mu reći ime, čak je u raspravi rekao: