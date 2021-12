Ekonomisti: Za najavljenu pomoć građanima nema para u budžetu, država mora da se zaduži

Radio 021 pre 49 minuta | Beta

Za pomoć mladima u Srbiji od 16 do 30 godina i novorođenoj deci nema para u budžetu, pa se država mora zadužiti, ocenila je danas većina ekonomista.

Pojedini pak smatraju da će to biti najbolje potrošene pare iz državne kase. Glavni ekonomista Fiskalnog saveta Vlade Srbije Danko Brčerević rekao je da je odluka predsednika države Aleksandra Vučića da odobri pomoć mladima od 16 do 30 godina od po 100 evra, neselektivna i da za nju nema para u budžetu Srbije za 2022. godinu, pa će država morati da se zaduži. "Odluka da se građanima od 16 do 30 godina dodeli pomoć je neselektivna, namenjena svima, a ne samo onima