Dobar znak: Novak trenira sa lopticama za Australijan open

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nastavio je sa radom u Marbelji.

I dok još traje misterija oko toga da li će od 17. januara braniti na trofej u Melburnu, na Australijan openu, pojavio se novi snimak sa treninga. Ono što je svakako interesantno je to da Novak trenira na podlozi koja je gotovo identična onoj u Melburnu, ali i sa lopticama kojima će se igrati na Australijan openu. Praktično, to znači da broj jedan još nije odustao od toga da se pojavi na prvom grend slem turniru sezone. Da li će se to dogoditi, ostaje nam da