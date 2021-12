Požega: Uhapšen zbog proizvodnje i prometa droge

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- Policija je u Požegi uhapsila N. N. (23) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se tereti i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je danas kod osumnjičenog i u njegovom stanu pronašla više paketića sa oko 156 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, vagicu za precizno merenje, tablete sa liste psihoaktivnih supstanci i pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu.