Baka Prase se odselio iz Srbije nakon smrti Kike: “Objasniću zašto sam to uradio i šta ću raditi u budućnosti”

Blic pre 31 minuta | J. M. I.

Domaći mediji nedeljama unazad pisali su kako se Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, peselio iz Srbije zbog smrti mlade jutjuberke Kristine Kike Đukić.

On je sada ove navode potvrdio na svom Instagram profilu. - Objasniću sve u videu, gde sam se preselio i šta ću raditi u budućnosti - istakao je Bogdan. Podsetimo, Baka Prase je nedavno sa suzama u očima ispričao svoju stranu priče i priznao je da, kada su mu javili da se Kika ubila, pomislio da je on kriv zbog prozivki koje je izneo na njen račun 2019. godine. Kako on tvrdi sa Kikom se rastao u prijateljskim odnosima i ona mu je sve oprostila. - Za ovo dešavanje