U Srbiji 1. januara pretežno sunčano, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni

Danas pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra ujutru na zapadu i jugozapadu mestimično biti magle, a tokom dana će u većem delu zemlje preovlađivati sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, na planinama i istoku zemlje povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu će sutra ujutru na širem području grada biti kratkotrajne magle, a tokom dana će preovlađivati sunčano vreme, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od četiri do sedam stepeni, najviša dnevna oko 14. U Srbiji će od nedelje do utorka biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, sa dnevnom