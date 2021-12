Prvi dan 2022. sunčan, temperatura do 16 stepeni

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD: Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da nas prvog dana 2022. godine očekuje sunčano vreme sa jutarnjim temperaturama od jedan do sedam stepeni, dok će najviša dnevna biti od 12 do 16.

Kako je saopšteno, tokom jutra na zapadu i jugozapadu mestimično će biti magle. U Beogradu će 1. januara ujutru na širem području grada biti kratkotrajna magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 7 °C, najviša dnevna oko 14 °C. Kako saopštava RHMZ, od nedelje do utorka nas očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka (u vecini mesta od 11