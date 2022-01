Proleće prvog dana u godini: Suvo i toplo vreme

B92 pre 27 minuta | Tanjug

U Vojvodini i zapadnoj Srbiji pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno oblačno.

Tokom jutra na zapadu i jugozapadu mestimično magla. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu, na širem području grada, tokom jutra kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna oko 14 stepeni. Od nedelje do utorka umereno do potpuno oblačno i suvo sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, u većini mesta od 11 do 16 stepeni. U