U Srbiji sutra oblačno i toplo

U Srbiji će sutra posle jutarnje magle, biti malo do umereno oblačno i toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od dva do 10, a najviša od 12 do 17 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra pre podne biti umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano. Vetar će biti slab promenljiv, posle podne slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od tri do sedam, a najviša oko 15 stepeni. U Srbiji će do srede biti pretežno sunčano i toplo za