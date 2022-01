RHMZ: Proleće, a u sredu...

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji se danas u jutarnjim satima u kotlinama i na visoravnima na jugozapadu i jugu očekuje kratkotrajna magla, ali će u toku dana biti sunčano i toplo.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, očekuje se da će temperatura ići i do 18 stepeni Celzijusa. Pre podne biće sunčano, posle podne umereno oblačno, a u Banatu ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je RHMZ. Jutarnja temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najvisa dnevna od 12 do 18. Slično vreme će biti i u Beogradu sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni. Vetar slab promenljiv, posle podne slab i umeren zapadni. U utorak i sredu biće