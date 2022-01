Prolećne temperature i danas: Pre podne sunčano, popodne oblačno i toplo, do 18 stepeni

Kurir pre 4 sati

U Srbiji će danas, posle maglovitog jutra, biti pretežno sunčano vreme, od sredine dana umereno oblačno, u Banatu ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do sedam stepeni, najviša dnevna od 12 do 18. I u Beogradu pre podne pretežno sunčano, od sredine dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko sedam, najviša dnevna oko 14 stepeni. Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu objavio da nam stiže zahlađenje na Badnji dan, i da proleće koje danas imamo neće dugo potrajati. - Proleće u Srbiji, temperature i do 18°C. Zahlađenje na Badnji dan, ali u takvom obliku da će se