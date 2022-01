Danas prolećna temperatura i do 18 stepeni, u četvrtak kiša

RTV pre 44 minuta | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji se danas u jutarnjim satima u kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije očekuje kratkotrajna magla, ali će u toku dana biti sunčano i toplo, sa temperaturom i do 18 stepeni.

Pre podne biće sunčano, posle podne umereno oblačno, a u Banatu ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18. Slično vreme će biti i u Novom Sadu sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni. Vetar slab promenljiv, posle podne slab i umeren zapadni. U utorak i sredu biće pretežno sunčano uz umerenu oblačnost i toplo za ovaj period godine, a u sredu i veoma toplo kada se u većini mesta očekuje i