Otac nestalog mladića iz Splita odbacuje mogućnost da mu se sin utopio! “Ćerke su mi rekle: Tata, idi nađi ga!”

Nenad Periš otac nestalog Splićanina Mateja (27), otkrio je da je Matej trenirao vaterpolo i da ne dolazi u obzir da bi pao u reku Savu.

– Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportista, nepušač… Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondijcija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da bi pao u reku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja – rekao je Periš. Kaže da je njegov sin bio u društvu mladih ljudi koji su završili fakultete. “Oni su sedeli u tom lokalu, pre su bili na večeri. Mladi ljudi, u dva sata su se družili uz piće, uz