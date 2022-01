Ledeno doba VIDEO/FOTO

B92 pre 1 sat | Tanjug

Zimska oluja donela je u ponedeljak jake snežne padavine praćene snažnim vetrom u veći deo Istočne obale i jugoistočnog i centralnog dela SAD.

Kako prenose tamošnji mediji, zbog toga su savezne službe i škole morale da obustave rad, a došlo je i do odlaganja letova i isključenja struje za veliki broj domaćinstava. Nacionalna meteorološka služba je najavila od 12 do 25 centimetara snega i vetrove do 64 kilometara na sat tokom prve snežne oluje u tom delu Amerike tokom ove sezone, prenosi Rojters. Upozorenje na dolazak snežne nepogode izdato je u svim država od Južne i Severne Karoline do Nju Džerzija.