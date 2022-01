Danas oblačno, suvo i toplo, temperatura do 18 stepeni

Danas pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno, suvo i toplo, a najviša dvevna temperatura biće 18 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično biti magla, koja se ponegde može zadržati i duže tokom prepodneva. Duvaće slab i umeren, na planinama i jak, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temepratura kretaće se od minus dva do sedam, a najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna oko 16 stepeni.