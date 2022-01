Vulin o nestanku Mateja Periša: "Postoje saznanja; porodica će prva znati"

B92 pre 1 sat | Tanjug

"Ministarstvo unutrašnjih poslova će učiniti sve da pronađe nestalog Splićanina Mateju Periša", poručio je danas ministar Aleksandar Vulin.

On je naveo da postoje određena saznanja o nestanku 27-godišnjeg mladića, ali da će konačan ishod prva saznati njegova porodica. "Ako se potvrdi dobro i loše, prvo će porodica saznati šta god da je, a tek onda javnost. Nije to medijska senzacija", rekao je Vulin za TV Pink i dodao da se neće odustati od potrage. On je ukazao, međutim, da je nestanak mladića kasno prijavljen, ali da su sve kamere proverene i da svi operativci rade svoj posao. "Onog trenutka kada smo