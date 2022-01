Spasilac: Mulj i rečne struje otežavaju pretragu za nestalim mladićem iz Splita

Danas pre 4 sati | Dexy

Pripadnik Mreže za spasavanje Srbije Igor Jončić izjavio je danas da da mulj i rečne struje otežavaju pretragu reke za mladićem Matejem Perišom.

On je za televiziju N1 rekao da za sada nema razloga da se oblast koja se pretražuje dalje širi, kao i da svi pokušavaju da pronađu tragove koji bi mogli da ukažu na to šta se sa Perišom desilo. Potraga za nestalim mladićem iz Splita ušla je u peti dan, a danas je proširena do Savskog mosta i restorana „Savanova“. Potrazi su se priključili i ronioci Žandarmerije koji pretražuju rečno dno, a njima pomažu i članovi „Mreže za spasavanje Srbije“ koji se pomoću užadi