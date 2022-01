Makron odbacio uvođenje novih mera zbog korona virusa

RTV pre 48 minuta | Tanjug

PARIZ - Predsednik Francuske Emanuel Makron odbacio je uvođenje novih zdravstvenih ograničenja zbog kovida 19, rekavši da će odluke donete prošle nedelje ostati na snazi.

Upitan kako će biti refinansiran veliki dug Francuske zbog pandemije, on je rekao da će to biti moguće povećanjem privredne aktivnosti i dodao da sve dok on bude na funkciji predsednika neće biti povećanja poreza, preneo je Rojters. U prvom Makronovom intervjuu u novoj godini za list "Parisijen", predsednik je, takođe, rekao da je dobro raspoložen da se kandiduje na izborima u aprilu, ali je izbegao da eksplicitno objavi da li će se kandidovati. "Nema lažnog