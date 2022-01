Arheolog i prijatelj Novaka Đokovića: "U kontaktu smo, ne pogađa ga ovo puno, ali je sramno"

B92 pre 1 sat | B92, TV Prva

Nakon što je satima bio u pritvoru na aerodromu u Melburnu, pod policijskom stražom i u izolaciji, australijske vlasti su odbile vizu Novaku Đokoviću i učešće na Australijan openu, iako su još trojica tenisera prošla s papirima kakve i Novak ima za medicinsko izuzeće iz obaveze da se vakciniše.

Prijatelj Novaka Đokovića, čovek koji je otkrio Bosanske piramide, arheolog Semir Osmanagić kaže da su on i njegova supruga Sabina u kontaktu sa srpskim teniserom i njegovim timom. Osmanagić je za TV Prva rekao da skandal u Australiji nije pogodio puno Đokovića, ali da je ipak sramno ovo što mu se dešava. "Supruga Sabina i ja smo u kontaktu sa Novakom i njegovim timom. On to proživljava u redu, ne pogađa ga puno, bar po njegovim komentarima. On je čovek izvan