Bjelogrlić: Ne zanima me da na izborima budem predsednički kandidat

Glumac i režiser Dragan Bjelogrlić izjavio je da nema ambicije da bude kandidat dela opozicije na predsedničkim izborima u aprilu ove godine i naglasio da ga to ne zanima.

"Znam preko nekih prijatelja da se moje ime pojavljuje u nekim istraživanjima javnog mnjenja, ali ja s time nemam nikakve veze. Više puta sam javno rekao da neću i ne želim da se bavim politikom i da me to ne interesuje pa me je čak i pojavljivanje mog imena u istraživanjima zbunjivalo", kazao je Bjelogrlić u intervjuu za NIN.

Upitan o kampanji vlasti i medija bliskih vlastima nakon što je u Nišu pretukao reditelja Predraga Antonijevića, Bjelogrlić je odgovorio da ne zna zašto je ona pokrenuta, ali je dodao da je siguran da ne postoji samo jedan odgovor.

"U ovoj sve izraženijoj društvenoj podeli, ni u jednom nastupu nisam želeo da dolivam ulje na tu vatru mržnje, niti da odapinjem otrovne strele čak i kada sam primao najgore moguće uvrede s različitih strana", rekao je on.

Istakao je da mu je jasno da se danas napada svako ko iznosi kritičko mišljenje, ali je upitao "otkud tolika silina napada" na njega.

"Pretpostavljam da u meni leži neka društvena snaga koje ni sam nisam bio svestan. Kao takav sigurno predstavljam potencijalnu opasnost mnogim političkim činiocima, posebno onima iz redova vlasti. I koliko god smatrao normalnim iznošenje kritičke misli prema društvu u kome živim, što je po meni i obaveza svake javne ličnosti, neko to verovatno doživljava kao moj politički angažman i možda se plaši da ću se politički aktivirati", naglasio je.

Bjelogrlić je naveo da pripada korpusu ljudi koji trenutno nisu u "rovovima" ni vlasti, niti opozicije, ocenio je da je taj korpus najveća pretnja, kao i to da je prepoznat kao njihov predstavnik.

"To trenutno predstavlja mnogo veću opasnost jer bi 'juriš' koji bi usledio iz te Srbije bio kudikamo opasniji nego 'juriš' iz već iskopanih rovova", istakao je on.

Govoreći o izjavi jednog političkog analitičara da bi u ovom trenutku protiv vlasti glasalo više od milion ljudi, dok bi za opoziciju glasalo tek 150.000, Bjelogrlić je rekao da to deluje tačno, ali i poražavajuće.

"I baš zato sam siguran da se ova vlast plaši da se ne probudi ta 'treća Srbija' koja trenutno nikome ne pripada jer su oni većina. Vlast je uspela uspešno da nas podeli na dve oštro suprotstavljene Srbije ne ostavljajući prostor za ljude koji neguju slobodnu misao po principu 'nema nezavisnih u ovom ratu'", ocenio je on.

