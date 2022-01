Na potezu je evropska unija: Velika Britanija podržala sankcije Miloradu Dodiku, Brisel još bez zajedničkog stava

Kurir pre 1 sat

Velika Britanija podržala je odluku SAD da uvedu sankcije srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, a stižu pozivi da se i države Evropske unije pridruže kažnjavanju političara koga Vašington smatra za direktnu pretnju miru i stabilnosti u BiH.

Britanska ministarka spoljnih poslova Elizabet Tras pozdravila je najavu američkog državnog sekretara Entonija Blinkena da će SAD sankcionisati Dodika zbog "koruptivnog i destabilišućeg ponašanja". "Korupcija je pretnja slobodi, demokratiji i miru u Bosni i Hercegovini. Velika Britanija pozdravlja ciljane sankcije SAD", napisala je šefica britanske diplomatije. Corruption is a threat to freedom, democracy and peace in Bosnia and Herzegovina. 🇬🇧 welcomes targeted