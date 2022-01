Đoković ostaje u karantinu, konačna odluka u ponedeljak

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Prvi teniser sveta Novak Đoković neće biti deportovan iz Australije do ponedeljka, rekao je danas advokat vlade Komonvelta Kristofer Tran.

On je to rekao danas pred sudom (u Melburnu) posle žalbe srpskog tenisera na odluku australijskih vlasti o ukidanju vize. Đoković je juče uveče po lokalnom vremenu doputovao u Melburn, a zatim je do ranih jutarnjih sati bio u izolaciji na aerodromu čekajući odluku. Srpski teniser će vreme do konačne sudske odluke provesti u hotelskom karantinu. Đoković je u utorak saopštio da će igrati na predstojećem grend slem turniru Australijan openu, nakon što je dobio