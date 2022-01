Đokoviću sva pomoć države, spremni da zatražimo da ne boravi u "ozloglašenom hotelu"

RTV pre 40 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije fer što se protiv Novaka Đokovića vodi opšta politička hajka, u kojoj učestvuju svi od australijskog premijera do svih ostalih, glumeći kako ista pravila važe za sve.

Vučić je istakao da je to besmisleno, pošto su više tenisera pustili u Australiju pod istim uslovima po kojim Đokovića nisu. Predsednik je tako odgovorio na pitanje Juronjuza šta je država uradila da pomogne Đokoviću da prevaziđe situaciju u Australiji. Kaže da ga je iznenadilo što ga to pita novinar sa televizije za koju je primetio da podržava Violu fon Kramon i njene ideje, od nezavisnosti Kosova do toga kako bi Srbiju i Srpsku trebalo kažnjavati. "Video sam da