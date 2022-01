Jokić razbio Kingse

B92 pre 51 minuta | B92

Košarkaši Denvera slavili su pobedu u meču sa Sakramento Kingsima, 121:111.

Nagetsi su odigrali još jedan dobar meč u kom je briljirao srpski centar Nikola Jokić. On je za nešto više od 33 minuta na parketu postigao dabl-dabl, 33 poena, uz deset skokova i sedam asistencija. Tako su izabranici trenera Majkle Melouna došli do trijumfa posle dva uzastopna poraza. Denver je dobro krenuo od prvog minuta i već posle prve četvrtine imao lepu prednost od 12 poena, a ta razlika bila je i na poluvremenu (66:54). Nagetsi su do kraja samo povećavali