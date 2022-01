Sprečavaju najveći rizik: Dve doze Fajzera štite decu od ozbiljnog upalnog sindroma nakon infekcije kovidom

Blic pre 2 sata

Dve doze vakcine farmaceutskih kompanija Fajzer/Bajontek pružaju zaštitu protiv retke, ali ozbiljne upale organa koja se može pojaviti kod dece nedeljama nakon infekcije kovidom 19, objavili su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti i zaraza (CDC).

Procene ukazuju da je vakcina efikasna 91 odsto u sprečavanju multisistemskog inflamatornog sindroma kod dece uzrasta od 12 do 18 godina, navedeno je u studiji koju je objavio CDC. Reč je o sindromu koji kod dece izaziva zapaljenje srca, pluća, bubrega i mozga dve do šest nedelja nakon blage ili asimptomatske infekcije kovidom. Deca uzrasta od pet do 11 godina su u najvećem riziku od multisistemskog inflamatornog sindroma, ali je njihova imunizacija u SAD odobrena