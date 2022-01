Svečanost u centru grada: Otvoreno klizalište na Trgu republike uz vatromet

Blic pre 56 minuta

U okviru manifestacije Beogradska zima, večeras je uz muzičko-scenski nastup i vatromet otvoreno klizalište na Trgu Republike.

Klizalište će biti otvoreno do 28. februara, a radiće svakog dana od 10 do 22 sata. Prema rečima direktora Centra beogradskih festivala (CEBEF) Damira Handanovića, klizalište na Trgu Republike je jedno od najvećih na Balkanu i prostire se više od 2.000 kvadratnih metara. "Zahvalio bih se Gradu Beogradu i celoj ekipi koja je učestvovala u realizaciji da ovakvo klizalište imamo na Trgu, jer je to pokazatelj da je Beograd metorpola i da može da se takmiči sa svim