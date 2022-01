Mihajlović tvrdi: Ne postoji obavezujući ugovor sa Rio Tintom, ni obaveze prema njemu

RTV pre 2 sata | RTV

BEOGRAD - Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, izjavila je da se sa projektom „Jadar“ zastalo na zahtev građana, ali da je suština u studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i da je pobornik ideje da o njima govore najbolji svetski stručnjaci.

Ona je u intervjuu agenciji Blumberg, ponovila da ne postoji nikakav ugovorni odnos između države i kompanije Rio Tinto. „Ono što treba da se uradi jesu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, to treba da znamo bez obzira na to da li će se projekat nastaviti ili ne, jer je to jedino relevantno. Pobornik sam ideje da najbolji svetski stručnjaci objasne sve o studijama kada budu gotove. S druge strane, mislim da treba da znamo šta je litijum, koliko je važan na