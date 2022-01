Posle snega ledeni dani - upozorenje za sredu i četvrtak VIDEO

B92 pre 40 minuta | B92

Beograd -- Kako je poslednjih godina pravo zimsko vreme u Srbiji postalo prava retkost, mnogi su se obradovali snegu... Ipak, posle snega sledi osetan pad temperature.

Meteorolozi posebno upozoravaju na sredu i četvrtak, kada će temperature biti u debelom minusu. Pa treba biti oprezan zbog poledice. "U četvrtak od minus 15 do -5, lokalno na području Sjenice i do minus 20 stepeni. Tokom dana će one ostati u minusu. Dobra vest je da nas od petka očekuje direkcija znatno toplije vazdušne mase. Temperature idu u plus, tako da će temperature za vikend biti u skladu sa kalendarom - od 2 do 7 stepeni", rekao je meteorolog Đorđe Đurić.