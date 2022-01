Igor Kolaković novi selektor odbojkaša Srbije

Danas pre 6 sati | Beta

Odbojkaški savez Srbije (OSS) imenovao je danas za novog selektora muške reprezentacije Igora Kolakovića.

On će na toj funkciji ostati do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, a na tom mestu je nasledio Slobodana Kovača. Kolaković je aktuelni trener poljske Varte, a selektor Srbije je bio od oktobra 2006. do septembra 2014. godine. „Pre svega želim da se zahvalim OSS-u na čelu sa predsednikom Zoranom Gajićem i generalnim sekretarom Ivanom Kneževićem na ukazanom poverenju, da nakon sedam godina ponovo vodim nacionalni tim do još jedne Olimpijade“, rekao je Kolaković,