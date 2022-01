Skupština sutra o novčanoj pomoći mladima

IndeksOnline pre 1 sat

BEOGRAD – Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je, na zahtev vlade, vanredno zasedanje parlamenta za sutra, 11. januar, a pred poslanicima će se naći samo jedna tačka dnevnog reda – pomoć mladima od 100 evra.

Poslanici će razmatrati Predlog zakona o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti kovid 19, izazvane virusom korona. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je ranije da će 1. februara mladi od 16 do nepunih 30 godina dobiti pomoć od 100 evra. Prijavljivanje počinje 15. januara i trajaće do 30. januara, a sam proces prijavljivanja biće isti kao za prethodnih 100 evra koje su