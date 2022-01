Radio 021 pre 1 sat | 021.rs

Prema informacijama AMSS na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje na teretnim terminalima je šest sati, na Kelebiji dva sata, a na Batrovcima se na izlazu čeka 180 minuta.

Zbog božićnih praznika produženo je radno vreme graničnog prelaza Bajmok - Bačalmaš. Do 16. januara radiće od 7 sati do ponoći. Produženo je radno vreme i graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom koji će do 15. janura raditi u periodu od 7 do 22 časa.