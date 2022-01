Počinje suđenje veka! Pratite suđenje Novaku Đokoviću uživo na portalu indeksonline

Sandžak haber pre 3 sata

MELBURN – Najbolji teniser sveta Novak Đoković i dalje se nalazi u imigracionom pritvoru u hotelu sa migrantima, gde čeka saslušanje koje je zakazano u ponoć, nedelju na ponedeljak, po srednjeevropskom vremenu.

S obzirom na to da je slučaj administrativni, Đoković se neće pojaviti na svedočenju koje svakako ne bi pravilo nikakvu razliku kada je u pitanju ovaj predmet. Saslušanje će, dakle, početi u ponoć i trajaće dva sata, a za to vreme će advokati Novaka Đokovića izneti svoje argumente. Zatim sledi pauza od tri sata i izlaganje zastupnika države koje će trajati još dva sata – što znači da pre 7.30 časova, odnosno posle kraće pauze, nećemo saznati odluku vezanu za to