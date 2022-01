Četiri nova potresa: Nastavilo da podrhtava tlo nakon snažnog zemljotresa na granici Makedonije i Grčke

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Printscreen/Tviter/@LastQuake Do potresa je došlo na dubini od deset kilometara, a dogodio se šest kilometara severozapadno od grada Lerin u grčkoj oblasti Zapadna Makedonija, preneo je solunski list "Makedonija".

Nakon tog zemljotresa, još četiri su potresla Grčku, objavio je sajt Evropskog seizmološkog zavoda, jačine između 3,1 i 4,2 stepena. Felt #earthquake ( #zemjotres) M2.9 strikes 22 km SE of #Bitola (North Macedonia) 27 min ago. Please report to: https://t.co/8tBMsO2V6l pic.twitter.com/ZYC0FjDIX3 — EMSC (@LastQuake) January 9, 2022 Poslednji se dogodio u 23.51 po lokalnom vremenu, a mediji u Severnoj Makedoniji kažu da se kod Bitolja posebno osetio zemljotres. Za