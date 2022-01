Medicina: Muškarcu usađeno genetski modifikovano srce svinje – pionirski zahvat američkih lekara

BBC News pre 2 sata

University of Maryland School of Medicine Hirurg Bartli Grifit i Dejvid Benet fotografisani ranije ovog meseca

Muškarac iz SAD postao je prva osoba na svetu kojoj je transplantovano srce genetski modifikovane svinje.

Lekari kažu da je 57-godišnji Dejvid Benet (57) dobro tri dana posle sedmočasovne operacije u Baltimoru.

Transplantacija se smatrala poslednjom nadom za spasavanje Benetovog života, iako još nije jasno koje su njegove dugoročne šanse da preživi.

„Bilo je ili da umrem ili da pristanem na ovu transplantaciju", objasnio je Benet dan uoči operacije.

„Znam da je to tumaranje u mraku, ali to je moj jedini izbor", rekao je on.

Lekari Medicinskog centra Univerziteta Merilend dobili su posebnu dozvolu američkog medicinskog regulatora da izvrše operaciju.

U suprotnom, Benet bi umro.

Smatralo se da ne ispunjava uslove za transplantaciju ljudskog srca, a takvu odluku lekari često donose kada je pacijent veoma lošeg zdravlja.

Za medicinski tim koji je izvršio transplantaciju, ovo je kulminacija višegodišnjeg istraživanja i moglo bi da promeni živote širom sveta.

Hirurg Bartli Grifit rekao je da će operacija dovesti svet „korak bliže rešavanju krize nedostatka organa", navodi se u saopštenju Medicinskog fakulteta Univerziteta Merilend.

Ta kriza znači da 17 ljudi dnevno u SAD umire čekajući na transplantaciju, a više od 100.000 je navodno na listi čekanja.

Mogućnost korišćenja životinjskih organa za takozvanu ksenotransplantaciju da bi se zadovoljila potražnja se već dugo razmatra, a korišćenje srčanih zalistaka svinja je već uobičajeno.

U oktobru 2021. godine hirurzi u Njujorku objavili su da su uspešno usadili bubreg svinje u čoveka.

Međutim, primalac je imao moždanu smrt i nije bilo nade za oporavak.

University of Maryland School of Medicine Operacije ja trajala više od sedam sati

Benet se, međutim, nada da će mu transplantacija omogućiti da nastavi život.

Bio je prikovan za krevet šest nedelja pre operacije i vezan za mašinu koja ga je održavala u životu nakon što mu je dijagnostikovana terminalna bolest srca.

„Radujem se što ću ustati iz kreveta nakon što se oporavim", rekao je prošle nedelje.

U ponedeljak je prijavljeno da Benet samostalno diše, uz stalni nadzor medicinskog osoblja.

Ali šta će se tačno dalje dešavati je nejasno.

Svinja koja je korišćena u transplantaciji bila je genetski modifikovana da bi se stvorilo nekoliko gena koji bi doveli do toga da telo Beneta odbaci organ, prenosi agencija AFP.

Grifit je rekao da postupaju oprezno i pažljivo prate Beneta.

„Nikada ovo nismo radili na ljudima i volim da mislim da smo mu dali bolju opciju od onoga što bi bio nastavak njegove terapije", rekao je Grifit.

„Ali da li će [živeti] dan, nedelju, mesec, godinu, ne znam."

