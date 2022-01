Novak Đoković: Ako je znao da je zaražen, a nije bio u izolaciji, 'prekršio je pravila', kaže premijerka Srbije

BBC News pre 45 minuta

PA Media Đoković je devetostruki osvajač Australijan opena

Posle dobijene pravne bitke u Australiji kao velikom koraku ka njegovom učešću na prvom grend slemu u sezoni - Australijan openu, Novak Đoković i dalje čeka konačnu odluku australijskih vlasti da li će biti deportovan ili će mu biti omogućena odbrana titule.

U međuvremenu se pojavio još jedan potencijalni problem - australijska novinarka Karen Svini navodi da je federalna vlada našla novi adut protiv Đokovića u Australijskoj putnoj deklaraciji, dokumentu koji moraju da popune svi koji ulaze u Australiju.

Đoković je u tom dokumentu naveo da nije putovao 14 dana pre nego što je sleteo u Australiju 5. januara.

Navodi se da je srpski teniser viđen na terenima u Srbiji 25. decembra i zatim kako trenira u Španiji 2. januara.

Davanje pogrešnih informacija u tom dokumentu predstavlja „ozbiljan prekršaj" koji podleže i kazni, navodi novinarka.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je u intervjuu za BBC govorila i o pitanjima u vezi sa pozitivnim PCR testom, koji je Đokoviću izdat u Srbiji 16. decembra, a on je dan kasnije učestvovao na javnom događaju bez maske.

„To bi bilo jasno kršenje pravila - ako znate da ste pozitivni treba da budete u izolaciji. Ipak, ja ne znam kada je on dobio rezultate, kada ih je video. To je na Novaku da objasni", kaže Brnabić.

Dodala je i da je u redovnoj komunikaciji sa premijerom Australije, koga je zamolila da „Đoković ima jednak tretman kao i ostali teniseri", kao i da se nada da će srpski teniser „igrati na Australijan openu".

Španski ministar inostranih poslova Hoze Manuel Albares izjavio je u utorak, 11. januara da nema informaciju da Đoković boravio u toj zemlji uoči odlaska u Australiju.

„Nemam evidenciju o Đokovićevom boravku u Španiji", kratko je rekao španski ministar, a preneo Rojters.

Đoković je rekao imigracionim službenicima da je Teniska asocijacija Australije popunila formular u njegovo ime, ali je službenik uneo da je to učinjeno „na osnovu informacija koje je dostavio čovek sa vizom".

Novinar Rasel Fuler navodi da taj Novakov postupak „nije baš mudar, s obzirom na okolnosti, ali nije nešto što bi u uobičajenim okolnostima predstavljalo problem".

Australijski sudija Entoni Keli u ponedeljak je presudio u korist srpskog tenisera, poništavajući odluku vlasti da Đokoviću uskrate vizu zbog navodnih proceduralnih grešaka i zahtev za deportacijom.

Od dolaska u Melburn, 5. januara, Đoković je bio u imigracionom pritvoru, a prethodno ga je granični činovnik satima ispitivao na aerodromu, tražeći mu dodatne dokaze kako mu viza ne bi bila uskraćena.

Đoković se žalio na tu odluku, a sudija je uvažio argumente njegovog pravnog tima, konstatujući na javnoj sednici: „Šta je ovaj čovek više trebalo da uradi?".

Međutim, australijski ministar za imigraciju i dalje ima ovlašćenja da ponovo ukine vizu i deportuje nevakcinisanog igrača.

Odmah posle puštanja iz hotela u Melburnu, koji je zapravo neka vrsta centra za zadržavanje migranata, Đoković je izašao na teren i prvi put trenirao od dolaska u Australiju.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je u ponedeljak sa australijskim kolegom Skotom Morisonom, zatraživši da Đoković ima fer tretman i dobre uslove za trening, navedeno je u saopštenju iz njenog kabineta.

Morisonova kancelarija je saopštila da je imao „konstruktivan poziv".

Morison je prihvatio predlog Ane Brnabić da budu u direktnom kontaktu u narednim danima i da sve informacije razmenjuju direktno Vlada Srbije i Vlada Australije.

Ni Brnabić ni Morinson nisu rekli da li bi Đoković ipak mogao da bude deportovan.

„Ja razumem koliko stroga pravila Australija ima, ne samo po pitanju Kovida, nego uopšte po pitanju ulaska u zemlju i razumem zašto je to njima važno", rekla je Brnabić za BBC.

Kao premijerki, važno joj je bilo da „podrži Đokovića koliko može", dodaje, ali i da „poštuje odluke i procedure Australije".

„Važno je da javnost zna da ovo nema nikakve veze sa odnosima Srbije i Australije", kaže Brnabić.

BBC Premijerka Srbije Ana Brnabić

Premijerka Srbije predvodila je kampanju za vakcinaciju u zemlji u kojoj je broj vakcinisanih zastao na oko 50 odsto.

„Ja mislim da je vakcina jedini efektivan odgovor na pandemiju, i u tom smislu ne mogu da razumem ljude koji ne žele da se vakcinišu, ali u demokratiji morate da poštujete svačije stavove i mišljenja", kaže Brnabić.

Zbog toga, kaže, „ne može da se složi sa Đokovićem".

„Ali na Novaku je da govori o svojim izborima, nije na meni da ih komentarišem, branim ili napadam", kaže premijerka.

Na pitanja o tome šta bi za mere u Srbiji značilo to što je pozitivan PCR test, koji je Đokoviću u Srbiji izdat 16. decembra, a on je dan kasnije učestvovao na javnom događaju bez maske, Brnabić kaže da bi to bilo „jasno kršenje pravila".

„Ako znate da ste pozitivni treba da budete u izolaciji. Ipak, ja ne znam kada je on dobio rezultate, kada ih je video. To je na Novaku da objasni", kaže Brnabić.

Pogledajte video: Šta kažu Beograđani o slučaju Novak

Šta je sve saopštio ATP?

U utorak se oglasila se i vodeća teniska organizacija u svetu ATP podržavši sudsku presudu u korist najboljeg tenisera sveta.

„Krenuvši za Melburn, jasno je da je Novak Đoković verovao da mu je zagarantovano potrebno medicinsko izuzeće koje je u skladu sa propisima za ulazak u zemlju.

„Serija događaja koji su doveli do suđenja u ponedeljak bili su štetni na svim poljima, pogotovo za Novakovo zdravlje i pripremu za Australijan open", koji počinje za nedelju dana, navedeno je u saopštenju ATP-a.

Organizacija je istakla da „ceni žrtvu koju je australijski narod podneo od početka pandemije korona virusa", ali da su komplikacije prethodnih dana oko ulaska igrača u Australiju „ukazale na potrebu za jasnijim razumevanjem, komunikacijom i primenom pravila".

ATP navodi da podržava oduku suda u ponedeljak i da se rade predstojećim dvema nedeljama tenisa.

Vodeća organizacija za tenisere poziva sve igrače da se vakcinišu, ocenjujući da je to ključno za tenis u uslovima pandemije.

U saopštenju se dodaje da je 97 odsto tenisera iz prvih 100 vakcinisano pre prvog grend slema u sezoni.

Đoković i ATP nisu u ljubavi.

Srpski teniser je zajedno sa Vasekom Pospišilom, napravio novo udruženje tenisera - Asocijacija teniskih profesionalaca (PTPA).

Ovo udruženje se zauzima za promene u teniskom svetu kako bi svi igrači i igračice imali jednaka prava, ali i veća primanja čak i u ranijim kolima.

Oni žele da promene ustaljenu praksu da 50 odsto novca ide turnirima, a 50 igračima i igračicama.

To se nikako ne dopada čelnicima ATP koji su odbili da sarađuju sa PTPA.

ATP je ranije javno kritikovao Đokovića zbog toga, ocenjujući da zapravo želi „da deli i da dalje fragmentira tenis".

„Najveća Novakova pobeda"

Dok je bio na prvom treningu, Đokovićeva porodica je držala konferenciju za novinare u Beogradu, ocenivši da je ovo „njegova najveća pobeda u karijeri".

„Novak je slobodan. Pre nekoliko minuta trenirao je na teniskom terenu. Došao je u Australiju da igra tenis, da pokuša da osvoji još jedan Australijan open.

„Dugi niz godina je etiketiran na različite načine i uvek je podržavao slobodu izbora", rekao je Đorđe Đoković.

Ključne odluke suda:

Odluka australijskih vlasti da ukine Đokovićevu vizu je „poništena"

Vlada će platiti Đokovićeve sudske troškove

Đoković će odmah biti pušten iz pritvora

Đokovićev pasoš i lični predmeti će mu odmah biti vraćeni

Reuters

Dve nezavisne komisije dale su mu medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv korona virusa kao jedan od uslova za mogućnost takmičenja.

Po sletanju u Melburn, zadržale su ga Granične vlasti te zemlje, tvrdeći da nema odgovarajuću vizu.

Prebačen je u imigracioni pritvor u hotelu u Melburnu, gde je bio do odluke suda.

Iako je dobio pravnu bitku, postavlja se i pitanje u kakvoj je formi Đoković trenutno.

Đoković je trebalo da igra za Srbiju na ATP kupu, muškom ekipnom turniru koji se igrao u Melburnu u pripremi za prvi grend slem u godini.

Međutim, on se povukao iz tima pre nego što je na videlo izašlo pitanje njegove vize i vakcinalnog statusa.

Svi igrači dolaze ranije da se aklimatizuju na mesto gde igraju, posebno u Australiji, gde toplota i vlaga nose dodatne izazove.

Igrači uglavnom dolaze dve nedelje pre turnira da vežbaju i osete teren.

Đoković je jedan od najspremnijih igrača, ali prethodne dane je proveo u imigracionom hotelu, u izolaciji, bez mogućnosti da trenira.

Đoković ima rekordnih 20 grend slem titula, koliko i njegovi najveći rivali, Švajcarac Rodžer Federer i Španac Rafael Nadal.

Reuters Navijači srpskog tenisera oko automobila u kojem se, veruju se, Đokovićevi advokati

Šta bi moglo dalje da se desi?

Đoković bi uprkos pravnoj pobedi mogao da ostane bez vize, a odluka je u rukama ministra za emigraciju Aleksa Hoka.

Međutim, po australijskom zakonu, postoji šansa da mu viza bude ponovo oduzeta, ako to odluči ministar Hok.

Kristofer Tran, tužilac u ovom slučaju, istakao je da će ministar razmisliti o tom potezu, ali nije precizno naveo po kom osnovu bi to učinio.

Prema Članu 133C (3) zakona o migracijama, ministar Hok može na osnovu tri razloga da se odluči za poništavanje vize:

1. Da postoji osnov za ukidanje vize - u ovom slučaju navodna pretnja po javno zdravlje

2. Da nosilac vize „ne uverava ministra da spomenuti osnov ne postoji"

3. Da postoji javni interes da viza bude ukinuta

Ukoliko se dogodi da ministar Hok oduzme vizu Đokoviću, srpski teniser dobio bi zabranu dolaska u Australiju na tri godine, na šta bi imao pravo žalbe.

Sidnej Morning Herald piše da tokom dana neće biti doneta odluka da li će Đokoviću ponovo ukinuti vizu ili ne.

Vlada je imala četiri sata da odluči da li će ponovo ukinuti vizu dok je Đoković bio u pritvoru, ali je to vreme sada isteklo, što znači da igrač može slobodno da ode.

Međutim, ministar za imigraciju bi ipak mogao da odluči da ukine vizu i to može da učini sutra (utorak).

Ukratko - sudija je ranije odlučio da je prošlonedeljno ukidanje Đokovićeve vize bilo nerazumno, ali ministar za imigraciju zadržava ovlašćenje da je ponovo ukine po različitim osnovama.

EPA

Da li je Đoković prisustvovao događajima, bez maske, posle pozitivnog testa?

Bilo je kontroverzi oko toga da li je Đoković prisustvovao događajima lično pošto je dobio pozitivan rezultat na kovid testu.

Evo šta znamo.

Đokoviću je infekcija na kovid potvrđena 16. decembra pozitivnim PCR testom, pokazuje pismo dostavljeno sudu.

Čini se da je u pismu navedeno da su rezultati testa poslati sedam sati pošto je obavljen.

Đoković je 17. decembra na Tviteru objavio fotografije bez zaštitne maske na ceremoniji na kojoj mu je u znak priznanja za dostignuća uručena poštanska marka sa njegovim likom.

Istog dana, dakle 17. decembra, on se fotografisao bez maske okružen velikom grupom mladih igrača u teniskom centru Novak.

https://www.instagram.com/p/CXlee9aAxRE/?utm_source=ig_embed

Dan kasnije, 18. decembra, Đoković je pozirao bez maske tokom fotografisanja za francuski list Lekip, koji mu je dodelio priznanje za najboljeg sportistu sveta.

List navodi da je nosio masku za lice tokom intervjua, ali da ju je skinuo za fotografisanje.

Nadal: „Sportski gledano, ne bih voleo da Đoković igra ovde"; Izner: „Uzmi titulu i ne vraćaj se u Australiju"

Jedna od prvih reakcija stigla je od Novakovog prijatelja, hrvatskog tenisera Ive Karlovića:

Srpskim navijačima u Melburnu, pridružili su se i neki hrvatski:

Ubrzo se oglasio i Rafael Nadal, Đokovićev veliki rival.

„Iz sportskog ugla, više bih voleo da Đoković ne igra ovde, ali pravda je progovorila i ja poštujem odluku", naveo je Španac.

„Bez obzira da li se neko slaže ili ne sa Đokovićem po raznim pitanjima, pravda je rekla svoje", dodao je.

Za razliku od Nadala, američki teniser Džon Izner je još jednom iskazao podršku Đokoviću.

„Jedino što je preostalo je da osvoji ponovo trofej, napusti grad i ne vrati se nikada više", napisao je Izner povodom odluke suda u Australiji da vrati vizu Novaku Đokoviću.

Đoković je došao u Australiju u nadi da će moći da odbrani titulu na Australijan openu, grend slemu koji je do sada osvajao rekordnih devet puta i koji počinje 17. januara.

Australijski teniser Nik Kirjos, jedan od tenisera koji je podržao Đokovića, pozitivan je na korona virus, ali se i dalje nada da će se takmičiti na Australijan openu.

Kirjos je u ponedeljak trebalo da odigra svoj prvi meč u sezoni na turniru u Sidneju.

Međutim, povukao se samo nekoliko sati pre meča prvog kola protiv Italijana Fabija Fonjinija.

„Samo želim da budem otvoren - razlog zbog kojeg sam morao da se povučem iz Sidneja je taj što sam bio pozitivan na kovid", napisao je Kirjos na Instagramu.

„Trenutno se osećam zdravo, nemam simptome. Želim svima sve najbolje i da budete zdravi i sigurni. Ako sve bude dobro, videćemo se na Australijan openu."

Hronologija dešavanja:

Dve nezavisne komisije pri Teniskoj federaciji Australije dale su 4. januara Đokoviću medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv korona virusa

Đoković je 5. januara sleteo u Melburn gde 17. januara počinje Australijan open, prvi grend slem u sezoni

Istog dana su ga Granične vlasti Australije zadržale i ispitivale osam časova, tvrdeći da nema odgovarajuću vizu za ulazak u zemlju

Đoković je potom prebačen u hotel Park u Melburnu koji je zapravo imigracioni objekat zajedno sa izbeglicama koje su tu godinama

Imao je minimalne mogućnosti za kontakt sa spoljnim svetom

Skot Morison, australijski premijer, rekao je 5. januara da vlasti australijske države Viktorija dale dozvolu Đokoviću da dođe u Australiju, a savezne vlasti će se ponašati u skladu sa tom odlukom. „Tako to funkcioniše, savezne države daju odobrenje po tom osnovu, i tu nema promena već dve godine", rekao je Morison

Dan kasnije, Morison je korigovao stav, poručivši Đokoviću da će ga „vratiti prvim avionom kući ako ne pruži dokaze zbog kojih iz medicinskih razloga nije vakcinisan protiv korone"

Porodica Novaka Đokovića je 6. januara održala konferenciju za novinare, tvrdeći da ga drže u zatočeništvu i da je on poštovao sve uslove za ulazak u Australiju

Đokovićev pravni tim se žalio na odluku o zadržavanju i prebacivanju u imigracioni hotel

Vlasti u Srbiji oštri su reagovale i tražile od Australije da „hitno prekinu maltretiranje srpskog tenisera, koji ima i diplomatski pasoš"

Na poziv porodice, u centru Beograda su 6. i 7. januara održani skupovi podrške srpskom teniseru

Australijska ministarka unutrašnjih poslova Karen Endrjuz 7. januara je negirala da je Đoković u zatočeništvu, dodajući da je „slobodan da ode bilo kad i Granične snage će mu to omogućiti"

Australijske vlasti su 7. januara uskratile vizu i češkoj teniserki Renati Voračovoj i prebacili su je u isti hotel u kojem je i Đoković

Advokati Đokovića su 8. januara objavili dokumente prema kojima mu je izuzeće dato na osnovu preležanog korona virusa - 16. decembra 2021. mu je potvrđena infekcija

Do sada se u javnosti nije govorilo da je Đoković bio zaražen u decembru 2021. godine, već je bilo poznato samo da je bio zaražen u junu 2020. godine

Đoković je nekoliko dana posle infekcije korona virusom učestvovao na javnim događajima u Beogradu - fotografije sa nekih je objavljivao na Tviter nalogu

Australijski sud je 10. januara presudio u korist Đokovića - poništio je odluku australijskih vlasti o ukidanju vize i zahtev za deportaciju

Istog dana, Đoković je izašao na teren u Melburnu, prvi put posle šest dana izolacije u imigracionom hotelu

„Nisam vakcinisan"

Sada kada je presuda objavljena, objavljeni su brojni dokumenti u vezi sa slučajem, među kojima i deo razgovora teniske zvezde sa australijskim graničnim snagama.

Đoković je u tom razgovoru rekao da nije vakcinisan.

Granični službenik: „Koji su vaši razlozi dolaska u Australiju?".

Đoković: „Profesionalni sam teniser i glavni razlog mog dolaska u Australiju je učešće na Australijan openu u Melburnu".

Granični službenik: „Sada pitanje u vezi sa vašom vakcinacijom - da li ste vakcinisani?".

Đoković: „Nisam vakcinisan".

Od Đokovića je potom zatraženo da ponovo potvrdi da nije vakcinisan i sagovorniku kaže da je bio pozitivan na korona virus dva puta - u junu 2020. i 16. decembra 2021.

„Imate 20 minuta da obrazložite zašto viza ne treba da vam bude odbijena"

Transkript otkriva trenutak kada je Đoković obavešten da bi mu viza mogla biti ukinuta.

Službenik mu je rekao da ima 20 minuta da argumentuje zašto njegova viza ne bi trebalo da bude poništena.

Đoković: „Znači, dajete mi zakonski 20 minuta da pokušam da pružim dodatne informacije koje nemam?"

„U 4 sata ujutru? Mislim, doveli ste me u veoma nezgodnu poziciju u kojoj u 4 ujutru ne mogu da pozovem direktora Teniske federacije Australije, ne mogu da stupim u kontakt sa bilo kim iz vlade Viktorije preko Tenis Australija.

„Samo ste me doveli u veoma neprijatnu poziciju. Ne znam šta drugo da vam kažem. Mislim, sve što su zatražili da uradim je ovde."

„I ne bih sedeo ovde ispred vas da nisam poštovao sva pravila i propise koje je postavila vaša vlada.

„Tako da - ne znam šta to znači - meni je malo šokantno da ćete mi ukinuti vizu na osnovu čega?", rekao je srpski teniser graničnim vlastima.

Getty Images Oduševljenje Novakovih navijača posle odluke suda

„Šta je još ovaj čovek više mogao da uradi?" - konstatovao sudija tokom suđenja

Đokovićevi advokati su tvrdili da je dvadesetostruki osvajač grend slem titula ušao u Australiju, razumevajući da ima neophodno izuzeće od obavezne vakcinacije što australijske vlasti zahtevaju od onih koji dolaze u zemlju.

Nik Vud, jedan od Đokovićevih pravnih zastupnika, rekao je sudu da su izuzeće igraču odobrila dva odvojena lekarska odbora posle nedavne infekcije korona virusom i da je zvaničnicima predočio sve neophodne medicinske dokaze.

„Uradio je apsolutno sve. Odgovorio je na sve zahteve Teniske federacije Australije", rekao je Vud.

Čini se da se sudija Keli složio sa Vudovim argumentom i rekao je vladinim advokatima da se oseća „uznemireno" onim što je do sada čuo.

„Šta je ovaj čovek više mogao da uradi?", upitao je sudija.

Getty Images Srpski navijači ispred sudnice

U žalbi Đokovićevog pravnog tima na njegovo zadržavanje, navedeno je da mu je 16. decembra potvrđena infekcija kovidom.

Do sada se u javnosti nije govorilo da je Đoković bio zaražen u decembru 2021. godine, već je bilo poznato samo da je bio zaražen u junu 2020. godine.

Đokovićevi advokati su takođe istakli „očigledno nepravedan" tretman koji je srpski teniser imao po dolasku u Australiju.

Prema rečima advokata, on je granične vlasti zamolio da sačeka jutro da se javi svom timu pre nego što odluči da li da napusti zemlju.

Na to su zvaničnici prvobitno pristali.

Zatim je zaspao, ali su ga oko 06:00 probudili policajci koji su ga navodno pritiskali da odgovori „jer je za njega bilo bolje da su odmah doneli odluku".

Predstavnik vladine strane, advokat Kristofer Tran tvrdio je da Đokovićeva nedavna infekcija kovidom nije ga kvalifikovala za izuzeće od pravila putovanja, i negirao je da postoji bilo kakva nepravednost ili nerazumnost u odluci.

Britanski premijer Boris Džonson o Đokoviću: „Vakcinacija je divna stvar"

Iako još nije razrešeno da li će Đoković moći da igra na Australijan openu, u Velikoj Britaniji je već pokrenuta tema Vimbldona, grend slema koji će biti odigran ovog leta.

Upitan je da li bi dozvolio Đokoviću da igra na Vimbldonu, Džonson je odgovorio: „Važno je da australijske vlasti donesu odluku".

„Sve što bih rekao o Novaku Đokoviću - protiv kojeg sam inače igrao tenis, on je prilično dobar - jeste da verujem u vakcinaciju i mislim da je to divna stvar koju treba uraditi."

Prema sadašnjim pravilima Velike Britanije, nevakcinisani ljudi koji stignu u zemlju moraju da imaju negativan test pre polaska, da se potom podvrgnu PCR testiranju drugog i osmog dana po dolasku i da budu 10 dana u karantinu.

