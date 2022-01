Prvi put u istoriji: Čoveku presađeno srce genetski modifikovane svinje, lekari oduševljeni a 57-godišnji pacijent se oporavlja

Kurir pre 1 sat

Lekari Medicinskog fakulteta Univerziteta Merilend su u petak prvi put u istoriji čoveku uradili transpaltaciju srca od genetski modifikovane svinje.

Radi se o prvoj uspešnoj transplantaciji svinjskog srca u ljudsko biće. Pacijent David Benet (57) iz Merilenda je jutros bio stabilno. - Srce ima puls, stvara pritisak, to je njegovo srce, rekao je lekar Bartli Grifit koji je vodio operaciju. - Radi i izgleda normalno. Oduševljeni smo, no ne znamo šta nas čeka kasnije. Ovakvo nešto nije niko do sada uradio, dodao je.