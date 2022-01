Još jedan ledeni dan, sneg ne prestaje da veje: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje!

Mondo pre 1 sat | Jelena Bojić Obradović

U utorak oblačno i hladno sa snegom uz manje padavine nego u ponedeljak. Padavine prestaju na severu Vojvodine, a tamo dolazi do razvedravanja krajem dana. Vetar umeren severni i severozapadni, na severu Vojvodine povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna od -2°C na zapadu Srbije do 3°C u Negotinu. Uveče oblačno sa snegom, a samo na severu Vojvodine suvo. Temperatura u 22h od -4°C na zapadu do 1°C u Negotinu.