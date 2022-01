Sneg prestaje, minus ostaje

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji se danas očekuje prestanak padavina, uz najniže temperature od minus osam do minus dva stepena.

Za jutro meteorolozi prognoziraju slab i umeren mraz, na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i uglavnom suvo i tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus osam do minus dva, najviša dnevna od -2 do nula stepeni. I u Beogradu će ujutro biti malo do umereno oblačno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, a temperatura bez većeg