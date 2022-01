Vazura: Ne želimo da poremetimo ovu ekipu

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Prelazni rok u Srbiji još nije zvanično ni počeo, ali mi pregovaramo sa igračima i videćemo, rekao je danas generalni direktor FK Partizan Miloš Vazura.

Fudbaleri Partizana danas su počeli pripreme za nastavak sezone na SC Teleoptik, pre pocetka rada trener Aleksandar Stanojević produžio je ugovor do 2024. godine. "Zadovoljni smo produžetkom saradnje sa Stanojevićem, to je najveće pojačanje Partizana. Kada su u pitanju igrači, prelazni rok u Srbiji još zvanično nije ni počeo, ali mi pregovaramo sa igračima i videćemo. U toku meseca će biti određenih pojačanja. Trudićemo se da to bude pre polaska ekipe na pripreme u