U Srbiji sutra oblačno i hladno, maksimalna temperatura dva stepena

U Srbija sutra posle veoma hladnog jutra sa umerenim i jakim mrazem, tokom dana oblačno sa sunčanim intervalima i hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 14 do minus pet, najviša od minus četiri do dva stepena. I u Beogradu ujutro veoma hladno sa umerenim do jakim mrazem. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i hladno. Vetar slab, zapadni. Najniža temperatura od minus 10 do minus osam stepeni, a najviša od minus tri do minus jedan. U petak ujutro u većem delu slab i umeren, a na jugu